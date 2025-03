Bologna com’era: l’addio al leone Reno, re dei Giardini

Come anniversario è un po’ curioso, ma è un anniversario anche questo: 70 anni fa, cioè nel 1955, moriva il leone Reno nella sua gabbia ai Giardini Margherita, lasciando sola la leonessa Sciascia. I due leoni (foto), ancor giovani, erano giunti a Bologna nel 1939 portati dai reduci della Decima Legio combattenti nella guerra coloniale in Etiopia. Essi pensarono di farne dono al federale di Bologna. Dopo averli ’battezzati’ coi nomi di Reno, il maschio, e di Sciascia, la femmina, si costruì una comoda gabbia ai Giardini Margherita suddivisa in zona all’aperto e zona protetta e riscaldata dove affrontare l’inverno. Giorno dopo giorno aumentarono i visitatori curiosi di osservare da vicino i due animali e di ascoltare il loro ruggito; soprattutto i bambini rimanevano affascinati dai leoni che, non essendovi ancora la TV, forse avevano visto in qualche film o al circo. Marco Poli