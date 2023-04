Bologna com’era: Ladri, vandali, blasfemi e le "messe nere"

Dopo il bombardamento e dopo il restauro essenziale (coperto e parete nord) condotto dalla Soprintendenza ma non ultimato per mancanza di fondi, i Filippini affittarono l’Oratorio come magazzino e autorimessa. Purtroppo avvenne il crollo del pavimento e da allora l’Oratorio di S. Filippo Neri in via Manzoni rimase abbandonato a sè stesso divenendo luogo di scorrerie di ladri, di blasfemi, di vandali oltre che il regno dei piccioni che entravano da una finestra rotta. Tutto ciò che era possibile rubare, organo e pala d’altare compresi, fu sottratto: le sculture furono vandalizzate e certamente non mancarono le "messe nere". L’Oratorio rimase l’unico monumento non restaurato del tutto dopo la fine della guerra: anzi, a 50 anni dai bombardamenti si presentava in condizioni peggiori (foto) rispetto al dopoguerra: vandalizzato e col pavimento crollato.

Marco Poli