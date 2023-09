Bologna com’era: l’adulterio, i mariti ‘detective’ e le leggi

Anche i compiti della Polizia sono cambiati nell’ultimo secolo in parallelo con la mutazione dei reati e delle leggi. Esemplare è il caso dell’adulterio. A Bologna all’inizio del ’900, un uomo, convinto di essere tradito dalla moglie, diventa detective e spia i movimenti di lei e del presunto amante. I pedinamenti si protraggono fin quando l’uomo ha la certezza che la moglie (I.V. di anni 28, scrisse il Carlino) lo tradisce in un appartamento di un affittacamere di via S. Felice 63. Non gli resta che farsi accompagnare dalla Polizia e fare una "improvvisata" alla moglie fedifraga che viene sorpresa in colpevole compagnia. La moglie, processata con urgenza, è condannata ad un "soggiorno" in S. Giovanni in Monte. Nel 1968 il reato di tradimento femminile (art.559 C. P. "La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno") fu eliminato.

Marco Poli