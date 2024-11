Bologna com’era: l’Alma Mater, internazionale dal Medioevo

Dopo il 1088, data convenzionale della nascita dell’Università di Bologna, il numero degli studenti andò crescendo così come la fama dei docenti. Inoltre l’Università era vista non solo come luogo del sapere, ma anche come libera organizzazione che poneva gli studenti al vertice nominando rettore uno studente. Durante il Medioevo giungevano a Bologna studenti da ogni parte del mondo e ciò portò alla costituzione di due "corporazioni", quella degli "ultramontani" e quella dei "citramontani": i primi erano gli stranieri, i secondi gli italiani. Fra il Duecento e metà del Trecento gli studenti stranieri, cioè gli "ultramontani", provenivano da 13 nazioni: 68 di essi erano tedeschi (foto), seguiti da francesi, spagnoli, ungheresi e inglesi; gli studenti italiani provenivano da tutte le regioni ma soprattutto dalla Toscana (230), dall’Umbria (53) e dal Piemonte (50). (segue)

Marco Poli