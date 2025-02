Bologna com’era: l’Archiginnasio e il fondo "Teatri e spettacoli"

L’archivio di Alfredo Testoni è stato acquisito dalla Fondazione Carisbo, mentre quello del fondatore della canzone dialettale bolognese, Carlo Musi, fu affidato alla Famèja Bulgnèisa; ora l’archivio di Arrigo Lucchini è nelle ottime mani dell’Archiginnasio così come quelli di Bruno Lanzarini, di Cuccoli e di Antonio Cervi, padre di Gino Cervi. Tutti sono stati riordinati e inventariati e, in alcuni casi, digitalizzati. È giusto aggiungere che l’Archiginnasio possiede un fondo "Teatri e spettacoli", ricco di documentazione, a partire dal 1761 fino al 1864, relativa ad ogni genere di spettacolo e a tutti i teatri bolognesi. Inoltre, il contenuto di questo fondo è stato messo a disposizione di tutti sia attraverso la consultazione in biblioteca sia tramite la pubblicazione nel 2004 del volume "In scena a Bologna" (foto) della serie "Biblioteca de "L’Archiginnasio".(segue)

Marco Poli