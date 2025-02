Bologna com’era: l’archivio di Lucchini all’Archiginnasio

Nella prestigiosa sala dello Stabat Mater nell’Archiginnasio il 20 febbraio scorso si è svolta una manifestazione per ufficializzare la donazione dell’archivio teatrale di Arrigo Lucchini (1916-1984, foto) da parte della figlia Annamaria alla biblioteca. L’archivio contiene copioni di commedie, testi manoscritti di Lucchini, fotografie di scena, poesie, articoli e molto altro. Il tutto è stato catalogato e riordinato divenendo così fruibile per i ricercatori e i curiosi. In questo modo la biblioteca dell’Archiginnasio si arricchisce di un ulteriore importante tassello della storia del teatro a Bologna, in questo caso del teatro dialettale, che affianca altri archivi già esistenti, come quello dell’attore Bruno Lanzarini, del burattinaio Cuccoli e, soprattutto, quello del padre del grande Gino Cervi, Antonio Cervi, critico teatrale de "il Resto del Carlino". (segue)

Marco Poli