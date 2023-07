Bologna com’era: l’attentato all’hotel Baglioni nel ’44

Osservando la foto viene spontaneo dedurre che l’Hotel Baglioni sia stato vittima delle bombe. Ma non è così. L’8 settembre 1943 a Bologna comandavano i tedeschi e le gerarchie della RSI che si insediarono negli immobili più prestigiosi, tra cui l’albergo di via Indipendenza. I partigiani organizzarono un attentato: dopo un sopralluogo, travestiti da ufficiali, portarono un carico di tritolo durante una festa organizzata dai tedeschi. All’improvviso entrarono in azione i sei gappisti, sparando e facendo esplodere una bomba (non il tritolo): due tedeschi e due repubblichini furono uccisi. Era il 29 settembre 1944. Pochi giorni dopo 10 ostaggi italiani, prelevati dal carcere, furono fucilati. Il 18 ottobre i partigiani replicarono l’attentato lasciando due casse di tritolo ai lati dell’ingresso. L’esplosione fece crollare una parte dell’Albergo. (segue)

Marco Poli