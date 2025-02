Bologna com’era: le ceramiche e maioliche di Angelo Minghetti

Il duca di Montpensier morì in una città spagnola nel 1890 all’età di 66 anni. Nel 1888, in vista di un grande pranzo al quale aveva intenzione di invitare tutta la Bologna "che conta", decise di commissionare alla Manifattura Minghetti un servizio da pranzo in maiolica. Le ceramiche artistiche, le terrecotte dipinte e le maioliche di Angelo Minghetti erano già affermate ben oltre i confini di Bologna avendo ottenuto premi e attestati in numerose esposizioni. L’incarico che ricevettero i figli di Minghetti (Angelo era morto nel 1885) consisteva in un servizio di 900 pezzi di maioliche dipinte (foto); prima di entrare a palazzo Montpensier il sevizio fu esposto riscuotendo grande successo alla famosa Esposizione organizzata per celebrare gli 800 anni dell’Università di Bologna. Su ciascuno dei 900 pezzi erano dipinti i simboli del committente e i gigli di Francia. (segue)

Marco Poli