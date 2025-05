Bologna com’era: le critiche rivolte al socialista Zanardi

Prima di essere eletto sindaco di Bologna Francesco Zanardi (Poggio Rusco–MN, 1873 – Bologna, 1954) era stato sindaco di Poggio Rusco, consigliere e assessore del Comune di Bologna (1904), consigliere provinciale di Mantova (1904-6). Era laureato in Chimica e Farmacia all’Università di Bologna. Durante la campagna elettorale del 1914, gli attacchi a Zanardi (foto) non si contarono: il 23 giugno, a pochi giorni dalle elezioni, ’L’Avvenire d’Italia’ scrisse: "il pensiero zanardiano è meditato fra pillole e alambicchi… Il dottore in chimica, aspirando con tutta l’anima al posto di sindaco di Bologna, non poteva mica fare il rivoluzionario o l’intransigente. Immemore delle sue origini piazzaiole e scamiciate, ha buttato Carlo Marx e, camuffatosi da quasi borghese, si è presentato agli elettori rassicurandoli che terrà un contegno da buon figliolo, non farà delle baggianate". (segue)

Marco Poli