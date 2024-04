Bologna com’era: le discariche abusive d’altri tempi

Quando uno spazio urbano appare, agli occhi dei cittadini, come un luogo abbandonato a se stesso esso assume un’immagine deteriore e si trasforma in breve tempo in una discarica. Ciò accadeva anche nei secoli scorsi e il caso più eclatante fu il ’guasto dei Bentivogli’, denominazione che il popolo diede all’area occupata dal grande palazzo dei Bentivogli, costruito dove ora sorge il Teatro Comunale. Il magnifico palazzo fu distrutto nel 1507 su ordine di papa Giulio II e da allora in quell’area abbandonata qualcuno pensò di potervi scaricare rifiuti di ogni tipo e dimensione. Nel 1624 il cardinale legato Roberto Ubaldini firmò il bando intitolato ’Per tener espurgato il Guasto dei signori Bentivogli’ (foto). In esso era scritto che "il Guasto dei signori Bentivogli è occupato, impedito e ripieno di letami, terra, terriccio, pietrisco e simili altre immondizie". (segue)

Marco Poli