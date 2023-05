Bologna com’era: le donne, il traino della spiritualità

Fra il XII e il XIII secolo spiritualità e religiosità crebbero notevolmente: a far da traino le donne che decisero di scegliere la vita monastica, individuando luoghi per costruire il convento e la chiesa lontani dalla città, quasi degli eremi. La prima che vogliamo ricordare fu la nobildonna Picciola Galluzzi vedova di Ottaviano Piatesi, che decise di ritirarsi sul monte dell’Osservanza e fondò la comunità di S. Maria del Monte. A lei si attribuisce la costruzione della chiesa della Madonna del Monte (oggi, Villa Aldini) di cui resta la Rotonda (sec. XII). Nel 1140 fecero la scelta della vita monastica anche Cremonina Piatesi, nobildonna, rimasta vedova di un Piatesi, assieme a Raimondina Piatesi e Diana d’Andalò; scelsero il colle di Ronzano (foto) come luogo di spiritualità facendovi costruire un convento e una chiesetta.

(segue)

Marco Poli