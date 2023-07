Bologna com’era: le eccezioni al cambio di nomi propri

Il provvedimento di "correzione" dei nomi "sovversivi" dei bambini ebbe eccezioni: la più significativa riguardò il famoso economista Alberto Beneduce (1877-1944, foto) che, dopo la crisi mondiale del 1929, ebbe intuizioni fondamentali per il rilancio dell’economia italiana: dapprima la fondazione dell’I.M.I. (1931) poi fu fautore della creazione dell’I.R.I. (1933) del quale fu Presidente godendo della stima di Benito Mussolini, benchè fosse un socialista riformista della corrente di Leonida Bissolati, eletto in Parlamento e Ministro del Lavoro nel governo di Ivanoe Bonomi. Non si iscrisse al P.N.F. ma fu eletto senatore del Regno nel 1939. Ebbene, Beneduce chiamò la sua prima figlia (poi moglie di Enrico Cuccia), Idea Nuova Socialista; la seconda Vittoria Proletaria e la terza Italia Libera: ad esse il regime non impose il cambio di nome. (segue)

Marco Poli