Bologna com’era: le indagini in città sui Gesuiti

Il patrimonio immobiliare dei Gesuiti non si limitava al triangolo via de’Chiari-Castiglione-Cartolerie: un’importante proprietà era situata dall’altra parte della città in Borgo della Paglia (oggi via Belle Arti), cioè la chiesa di S. Ignazio con annesso noviziato. Nel 1773 la diocesi di Bologna era guidata dall’arcivescovo Vincenzo Bonfioli Malvezzi, che aveva studiato al Collegio dei Nobili o di S. Francesco Saverio dei Gesuiti, fondato nel 1598 in via Cartoleria (foto); questi, circa sei mesi prima del decreto papale di scioglimento della Compagnia, era stato nominato ’Visitatore Apostolico’ col compito di indagare sull’attività dei Gesuiti. Iniziò così una vicenda quasi romanzesca: infatti il cardinale Bonfioli Malvezzi era ostile ai Gesuiti e svolse il compito affidatogli con spregiudicatezza al fine non di "ispezionare" bensì di sopprimere l’ordine. (segue)

Marco Poli