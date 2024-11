Bologna com’era: le mistocchine nel Settecento, gran successo

Scomparse le mistocchinaie, ormai l’unico ’cibo di strada’ è quello dei venditori di caldarroste; ma all’estero, come in Turchia, in Giordania e in altri Paesi arabi i venditori ambulanti di cibo sono tanti e vendono ciambelle e altri dolcetti, mentre in Israele vi sono ambulanti che vendono ottime spremute di melograno. Tornando alle mistocchine non tutti sanno che hanno una storia secolare: ne scrisse anche Carlo Goldoni in una sua commedia ("a Bologna chiamano mistocchine certe schiacciate fatte di farina di castagne"). Nel dicembre 1762 (foto) ai Tribuni della Plebe e al Legato pontificio giunsero "suppliche dai fabbricatori di mistocchine" che furono accolte e fu concessa licenza a chiunque chiedesse di poter produrre le mistocchine sia cotte nel forno o diversamente, purchè le vendessero "in ragione di oncie 6 per un bolognino" le prime, e oncie 8 per le seconde.

Marco Poli