Bologna com’era: le olive, una prelibatezza per i Visconti

Varie cronache bolognesi ci riferiscono sulla consuetudine fra Bologna e la Milano dei Visconti (foto) di scambiarsi doni ogni anno: ad esempio nel 1396 una cronaca ci informa che i Visconti donavano ai bolognesi "un bue adornato", mentre i bolognesi offrivano "salami, bacili di olive e fichi secchi". La cronaca di Fileno dalle Tuate ci conferma che la tradizione dello scambio dei doni -sempre gli stessi- era ancora attiva nel 1470. Dunque, le olive bolognesi erano considerate di ottima qualità al punto da farne omaggio come una prelibatezza tipica bolognese. E la cosa fu confermata anche nei secoli successivi dai viaggiatori stranieri André Schott (1552-1629), un gesuita nato ad Anversa, durante un viaggio in Italia, fece tappa a Bologna nel 1594 e vi soggiornò per qualche tempo. Le sue impressioni di viaggio le scrisse in un libro intitolato "Itinerarium Italiae". (segue)

Marco Poli