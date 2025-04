Bologna com’era: le Porte. Santo Stefano e Sant’Isaia

I due edifici che costituiscono la nuova porta S. Stefano, voluta da papa Gregorio XVI, furono uniti da cancelli che ora vediamo all’ingresso dei Giardini Margherita a Porta Castiglione. Una palazzina fu destinata a bagno pubblico e l’altra a sede di vigili urbani. In seguito gli "inquilini" cambiarono spesso: sede di sezioni di Partiti, sede degli anarchici, della corale Euridice e del Comitato per Bologna Storica e Artistica. Alla fine del secolo scorso quei locali furono occupati abusivamente e solo recentemente liberati e ristrutturati.

Porta S. Isaia fu costruita nel 1568 (foto) e inaugurata con l’ingresso a Bologna della Madonna di S. Luca. Questa Porta nacque per sostituire la piccola porta che esisteva in fondo a via del Pratello dalla quale fuggirono nel 1445 Bettozzo Canetoli e Francesco Ghisilieri dopo aver ucciso con l’inganno Annibale Bentivoglio. (Segue)

Marco Poli