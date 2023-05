Bologna com’era: le rose benedette di Santa Rita

Una bella tradizione religiosa è quella del 22 maggio, giorno in cui si festeggia Santa Rita da Cascia: in questa occasione si svolge la benedizione delle rose, il fiore simbolo della Santa, e la benedizione delle automobili. Nei decenni passati le due manifestazioni, organizzate dai frati agostiniani, videro la partecipazione di migliaia di fedeli. La tradizione ha resistito ai cambiamenti sociali e culturali avvenuti e anche quest’anno in San Giacomo Maggiore si è svolta la festa delle rose benedette. La tradizione risale al 1457 quando la Santa, prima di morire chiese alla cugina di portarle una rosa. La chiesa di S. Rita in via Massarenti è il luogo (il parcheggio antistante) dove avviene la benedizione degli autoveicoli (nella foto il rito davanti a S. Giacomo nel 1960) con l’invocazione a Santa Rita di proteggere gli automobilisti durante i loro viaggi e i loro percorsi.

Marco Poli