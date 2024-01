Bologna com’era: le vicende delle arche dei glossatori

Le tre arche o tombe o mausolei dei glossatori furono visibili ai cittadini sul retro di San Francesco fino alla prima metà del ‘600 quando fu decisa la costruzione del lungo portico da via S. Isaia a via del Pratello che li rese invisibili (foto). Nell’Ottocento il portico fu in parte abbattuto riportando alla vista le tre arche che mostravano i segni dell’abbandono e reclamavano urgenti restauri. In vista dell’Expo del 1888 e dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’Università si pensò al restauro dei tre mausolei di piazza Malpighi. Il progetto di Alfonso Rubbiani trovò il consenso della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna e della Commissione di Belle Arti, ma dal Ministro giunse il diniego per ragioni finanziarie. La Regina Margherita, invitata a Bologna per i festeggiamenti, fu coinvolta nel progetto e da lei giunse il via libera ai lavori. (segue)

Marco Poli