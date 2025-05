Bologna com’era: l’Eden Kursaal, un sogno da Belle Époque

Il primo gennaio 1899 fu inaugurato il Teatro Eden Kursaal (foto) in via Indipendenza 69, il ’tempio’ del Cafè Chantant. Il nome evocava un paradiso molto terrestre e poco celeste. Il locale, in stile liberty, fu realizzato su progetto di Attilio Muggia, uno dei migliori architetti dell’epoca. Non si badò a spese pur di renderlo elegante e moderno utilizzando le tecnologie più avanzate: lì entrò in funzione il primo termosifone della città e l’impianto di illuminazione era alimentato da energia elettrica. Nell’Eden Kursaal, oltre alla sala dedicata allo spettacolo, vi era una sala giochi e un ristorante. La proprietà era dell’ing. Carlo Maccaferri. Gli spettacoli erano selezionati con cura puntando su donne famose come la ’bella Otero’ e Maria Campi, colei che inventò ’la mossa’. La guerra mise la parola fine sulla Belle Époque e nel 1923 l’Eden Kursaal chiuse i battenti.

Marco Poli