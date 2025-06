Bologna com’era: l’elenco delle contravvenzioni del 1908

Le contravvenzioni elevate nel corso dell’anno 1908 da parte delle 100 Guardie Municipali di Bologna (di cui 20 in bicicletta, in foto) furono 16.905; fra esse, 32 andarono a sanzionare chi teneva vasi di fiori sulle finestre, 36 per i responsabili di danneggiamenti agli edifici. Nel consuntivo dell’attività delle Guardie Municipali spiccano 23 arresti per furto e 8 per "scandalo al pudore"; inoltre furono rimpatriati 12 "accattoni forestieri", sventati 21 suicidi, ritrovati 21 bambini smarriti e, per combattere le frodi alimentari, furono prelevati molti campioni di cibo per le relative analisi. Infine, come oggi, spettavano al corpo delle Guardie Municipali vari compiti amministrativi. Ne furono effettuati 22.648: oltre a recapitare convocazioni e notifiche, gran parte dell’attività consisteva nella consegna dei certificati elettorali.

Marco Poli