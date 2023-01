Bologna com’era: l’eredità Weber ai Carabinieri

La vedova di Edoardo Weber, Anna Bolelli, per anni fece cercare il corpo del marito fidandosi solo dei Carabinieri ed evitando i tanti ’sciacalli’ che cercavano di raggirarla. Una decina d’anni dopo la scomparsa del marito, la moglie fece costruire in Certosa un monumento funebre in marmo dallo scultore Venanzio Baccilieri (foto). Per segnalare l’assenza dei resti del marito, fu incisa la scritta "Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima. S. Matteo, X . 28". Bolelli morì nel 1985 a 88 anni: non potè vedere attuata la sua volontà testamentaria il cui iter si concluse nel 1991: fra denaro contante e beni immobili, lasciò circa due miliardi di lire al fondo di assistenza e previdenza dei Carabinieri.

Marco Poli