Bologna com’era: l’ex chiesa di San Marco diventa farmacia

Non risulta che la chiesa di San Marco possedesse opere d’arte di particolare pregio; anzi, la chiesa appariva austera anche all’esterno al punto che i Bentivoglio, amanti dell’arte e del decoro urbano, osservando quella facciata spartanamente intonacata, la vollero affrescata. San Marco si era già trasformata in ex chiesa dal momento che la Confraternita preferì occuparsi dell’oratorio al piano di sopra dando in affitto una parte della chiesa: i primi affittuari furono degli speziali (i farmacisti di oggi) che non solo attrezzarono i locali, ma ottennero nel 1680 il permesso di costruire un portico antistante costituito da tre arcate. L’ex chiesa rappresentò per commercianti e artigiani un locale molto ambito per la posizione in pieno centro (foto). Nel ’900 si avvicendarono varie attività: un fotografo, una fiaschetteria e un negozio di abbigliamento. (Segue)

Marco Poli