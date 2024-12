Bologna com’era: l’Hotel Brun, bombardato e distrutto nel 1943

Il 24 luglio 1943 un bombardamento colpì il più elegante Hotel di Bologna, l’Hotel Brun, distruggendolo quasi completamente: rimase indenne la parte in angolo con via Testoni (foto). L’hotel non fu ricostruito e al suo posto fu edificato un grande immobile con galleria (Palazzo del Toro) che si estende anche su piazza Malpighi, con appartamenti, uffici, negozi: non mancò nel sotterraneo un frequentatissimo dancing, lo Sporting Club, che ebbe successo per alcune decine di anni. Del palazzo rinascimentale dei Ghisilieri, nel quale si era insediato l’Hotel Brun, rimane riconoscibile una piccola parte su via Ugo Bassi che ospitava la notissima Libreria Parolini, oggi sostituita da un negozio di abbigliamento, dove tanti studenti acquistavano i libri scolastici. Nel palazzo e nella galleria vi sono numerosi negozi; nel cortile, una lapide ricorda la presenza di Garibaldi.

Marco Poli