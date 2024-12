Bologna com’era: lieto evento sulla linea 15 del tram

Pur essendo incinta di quasi nove mesi, una donna volle recarsi da San Giovanni in Persiceto a Bologna in treno. Era il 18 febbraio 1917: giunta alla stazione di Bologna, la donna salì sul tram della linea 15 (foto) per scendere in piazza Vittorio Emanuele (ora piazza Maggiore). Giunto il tram in via Indipendenza la donna fu presa dalle doglie e con l’aiuto dei passeggeri riuscì a partorire. La buona sorte volle che fra i soccorritori vi fosse la levatrice Giovanna Coletti, coadiuvata da un dipendente delle Ferrovie. Giunsero, così, al capolinea in piazza: alcuni passeggeri si precipitarono nel secondo cortile del Palazzo Comunale nella sede dei Vigili del Fuoco che con un loro mezzo trasportarono al Sant’Orsola madre e figlia che furono trovate in ottima salute. L’ultimo passo fu quello di trovare il padre, un soldato di fanteria, per informarlo del felice evento e congratularsi.

Marco Poli