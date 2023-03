Bologna com’era: l’importanza delle piante per case e persone

L’importanza del legno nei secoli passati era enorme e vitale: con la legna si faceva il fuoco nel camino per cuocere i cibi e ci si riscaldava d’inverno. Il legno era alla base dell’edilizia medievale e ancora oggi vediamo i portici in legno superstiti (foto, casa via Begatto). Il difetto maggiore era il rischio di incendi e di crolli di edifici; il vantaggio consisteva nella più facile reperibilità del legno rispetto ai laterizi e ai metalli. L’attenzione della gente verso gli alberi era massima non solo per l’uso del legno sia domestico, sia nelle costruzioni, ma anche per i frutti che offrivano, fossero commestibili o destinati alla lavorazione: basta pensare ai gelsi, indispensabili per l’industria della seta che dava lavoro a 15.000 persone. Dunque il popolo amava non solo la terra e i suoi prodotti, ma anche gli alberi per le loro funzioni e il loro utilizzo. (segue)

Marco Poli