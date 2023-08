Bologna com’era: l’incidente del cardinale Svampa

Anche all’inizio del Novecento la strada poteva costituire un pericolo: transitavano poche automobili, biciclette, carri, carrozze e i tram. Come avviene anche oggi i quotidiani non mancavano di dare notizia di ogni incidente avvenuto in città. La notizia di un incidente era dilatata se il protagonista era l’Arcivescovo della città. Ebbene, ben due Arcivescovi furono protagonisti di incidenti stradali fra il 1902 e il 1913. Ecco il primo episodio: la mattina del 4 agosto 1902 la carrozza a cavalli dell’Arcivescovo di Bologna, cardinale Domenico Svampa (foto), proveniente dalla Basilica di S. Domenico e diretta verso la Curia, transitò davanti al palazzo del Podestà dove c’era il capolinea dei tram. Qui lo zoccolo di un cavallo si incastrò in una rotaia e la carrozza, della quale il cocchiere perse il controllo, rimase in balia dei due cavalli imbizzarriti. (segue)

Marco Poli