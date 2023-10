Bologna com’era: L’ingegnere socialista di Crevalcore

Ciò che Mario Zucchelli creò in Antartide è ancora oggi chiamata "Stazione scientifica Mario Zucchelli" o "Base Zucchelli". Sulla scia di quanto creato dall’ingegnere di Crevalcore nel corso delle 15 spedizioni in Antartide, fu costruita una stazione permanente denominata "Concordia" in collaborazione coi francesi e ciò spiega il francobollo che gli dedicarono. La stazione in Antartide è attiva anche ai nostri giorni e mantiene le caratteristiche di ricerca proiettata nel futuro. Oltre ad essere un grande scienziato e un dinamico dirigente, Mario Zucchelli (foto) fu anche un orgoglioso cittadino di Crevalcore: e il suo Comune, in occasione del trentennale dell’inizio del avoro in Antartide ha voluto celebrarlo con varie manifestazioni. Quando tornava a Crevalcore amava manifestare il suo impegno politico per il Psi, del quale era militante.

Marco Poli