Bologna com’era: l’intuizione di Alfonsina Lodi

Erano gli anni del boom economico quando l’Italia aveva spiccato il volo: Pil degno di Giappone e Stati Uniti, lavoro per tutti, aziende in piena salute. Alfonsina Lodi comprese i cambiamenti sociali e di mercato: con abilità e competenza condusse quel negozio fino a farlo diventare una eccellenza nel settore proponendo capi raffinati difficili da trovare in altri negozi, novità delle migliori aziende, slip, reggiseni, vestaglie trasparenti. Nel 1985 la figlia Valeria entrò nel negozio accanto alla madre e nel corso degli anni comprese che occorreva diversificare l’offerta per accontentare giovani e meno giovani donne. Alfonsina Lodi è scomparsa quest’anno: ha scritto la storia dell’intimo e di un commercio fatto di intuito, di competenza e di sacrificio.

Marco Poli