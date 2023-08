Bologna com’era: l’invenzione delle ferie (all’inizio a pagamento)

Impossibile fare un paragone fra l’orario di lavoro e le ferie nei secoli scorsi con quelli odierni. I lavoratori nella Bologna dal Duecento in poi erano gli artigiani, i contadini, i notai, i cambiavalute, i mercanti e gli ambulanti: attività individuali e come tali autogestite. Poi si manifestò il lavoro dipendente nel settore tessile e della seta e nei pubblici uffici, e si iniziò a parlare di orario di lavoro e di ferie. Significativo è il caso del Monte di pietà di Bologna (foto) il cui Consiglio d’Amministrazione, il 30 aprile 1739 deliberò sul tema delle ferie che il dipendente assente dal lavoro ("in licenza") col permesso dei superiori era tenuto a "pagare del proprio" (di tasca sua!) un supplente per il periodo di assenza. Anche per permessi di mezza giornata per partecipare a una processione o a una funzione religiosa, scattava l’obbligo di inviare il supplente.

Marco Poli