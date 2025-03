Bologna com’era: l’istruzione lasciata alle ’Scuole Pie’

Fu il sacerdote della Congregazione degli Scolopi, Francesco Fiammelli, a fondare nel 1616 le ’Scuole Pie’ che ebbero sede sopra all’Ospedale di S. Maria della Morte (foto). L’iniziativa ebbe successo e 50 anni dopo fu aperta una sede in ciascuno dei quattro quartieri: l’insegnamento, tenuto da maestre, era gratuito poiché le ’Scuole Pie’ erano sostenute dalla generosità dei privati. Dopo il trasferimento dell’Università a Palazzo Poggi, le ’Scuole Pie’ ebbero spazi nell’Archiginnasio. Fu merito anche di questa scuola se a Bologna il tasso di analfabetismo (circa 50%) era ben inferiore a quello nazionale (78%). Nel 1839, a seguito della decisione di utilizzare l’Archiginnasio come biblioteca comunale, per le ’Scuole Pie’ fu costruito un edificio attiguo al convento di San Domenico, poi occupato da un Istituto Superiore e ora dalla Procura della Repubblica di Bologna. (segue)

Marco Poli