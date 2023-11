Bologna com’era: l’italiano che visse per la ricerca in Antartide

L’incarico di avviare il Programma nazionale di ricerche in Antartide era di quelli assai gravosi, da pioniere: costruire una piccola cittadella scientifica. Quando Mario Zucchelli (foto) giunse nel continente del Polo Sud, in Antartide, trovò quasi nulla eccetto i pinguini e si rese conto che spettava a lui creare le condizioni per accogliere stabilmente oltre 100 scienziati e tecnici, allestire laboratori, ma anche magazzini, impianti e servizi. Dopo anni di lavoro il risultato fu la creazione di un centro di ricerca scientifica permanente, esteso su circa 7.000 mq., dotato di ogni strumento a partire da un dissalatore per poter contare su acqua potabile e un inceneritore per smaltire rifiuti. Ma anche l’uso del macchinario necessario per la perforazione e il carotaggio dei ghiacci al fine di comprendere i mutamenti climatici. (segue)

Marco Poli