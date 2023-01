Bologna com’era: l’Officina del gas a due speculatori

I rapporti fra il municipio e la società che aveva vinto l’appalto (Lafitte e Blount) si deteriorarono a causa di inadempienze contrattuali che il Comune contestò ai gestori; l’Officina passò per ben due volte ad altre società fino ad arrivare al bolognese Giuseppe Gasperini e al socio Luigi Ballarini, nato a Medicina. Ma il servizio non migliorò, anzi. Ecco cosa scrisse Enrico Bottrigari nella sua Cronaca di Bologna nell’ottobre 1855: "L’illuminazione a gas della città è caduta in pessime mani! Una nuova società composta di un Prosperini e Ballarini (intriganti speculatori conosciuti per tali in tutta Bologna) cui si è aggiunto un altro dilettante di speculazione, certo conte Biagio Bianconcini, ci dà un gas non solo puzzolente, ma poco illuminante!". (segue)

Marco Poli