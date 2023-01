Bologna com’era: l’Officina è la prima Municipalizzata

Nell’arco di circa 40 anni l’Officina del gas divenne un’azienda con circa 300 dipendenti; l’8 giugno 1900 il sindaco Alberto Dallolio propose la disdetta della concessione alla Ginevrina, che sarebbe scaduta nel 1912, e la trasformazione dell’Officina del Gas in azienda municipalizzata. Il Consiglio approvò ritenendo di offrire più efficienza e maggiore economicità. Fu la prima municipalizzata d’Italia e anticipò la legge nazionale (1903). Negli anni successivi l’Azienda di viale Berti Pichat si espanse e si modernizzò trasformandosi in una grande officina (foto) dove dal carbone, una volta estratto il gas, rimanevano composti chimici come il catrame, la naftalina, il benzolo e il carbon coke che veniva venduto e propagandato sul libero mercato. (segue)

Marco Poli