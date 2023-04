Bologna com’era: l’oratorio non sopravvisse alle bombe

All’alba del Novecento, grazie al denaro dei fedeli, l’oratorio di San Filippo Neri tornò all’antico splendore anche se l’illuminazione non era più fornita da candele ma dalla corrente elettrica che accendeva un lampadario di Murano. Mancava il dipinto di Monti sull’altare, sottratto si disse (falsamente) dai francesi, e perciò fu commissionata una pala d’altare raffigurante la "Immacolata" (foto) al pittore bolognese Giovanni Masotti. Purtroppo il terribile bombardamento del 29 gennaio 1944 danneggiò gravemente l’oratorio: la parte nord fu distrutta, come pure il tetto, le volte e la cupola. L’infaticabile soprintendente Alfredo Barbacci, avviò un restauro minimale (il coperto) non essendovi fondi sufficienti. Da allora quello di San Filippo Neri divenne un ex oratorio: sopravvisse a Napoleone e alle soppressioni del Regno, ma non alle bombe. (segue)

Marco Poli