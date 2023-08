Bologna com’era: Malpighi e la proprietà contestata dell’arca

Al momento di procedere alla tumulazione della salma di Marcello Malpighi nell’arca di famiglia sorse una contestazione circa la proprietà dell’arca: infatti il diritto di usufruirne fu avanzato da un’altra famiglia che l’aveva prenotata prima di Malpighi, senza però giungere all’acquisizione formale. Fu inoltrata un’istanza di opposizione al Foro arcivescovile per impedire la sepoltura di Marcello Malpighi. La bara rimase così nella chiesa per mesi, visto che il 10 febbraio 1696 (a 14 mesi dalla morte e a due dall’arrivo in chiesa della bara!) il corpo era ancora nella cassa. I sacerdoti della chiesa dei SS. Gregorio e Siro (in foto), molto preoccupati sia per la vertenza – Malpighi era il medico del Papa! –, sia per le maleodoranti esalazioni divenute insopportabili, decisero di procedere alla tumulazione ’provvisoria’ nell’arca oggetto di discordia. (segue)

Marco Poli