Bologna com’era: Mengoni e la galleria nel centro di Milano

Come il maestoso palazzo della Cassa di Risparmio poteva apparire estraneo al contesto medievale, così a Milano la Galleria (foto) appariva dissonante rispetto all’ambiente urbano e fin troppo innovativa dal punto di vista tecnico e perciò non fu indenne da critiche. Tuttavia gli apprezzamenti del re Vittorio Emanuele II e di illustri visitatori come Alessandro Manzoni e Napoleone III, misero in ombra sia le critiche, sia le gravi difficoltà finanziarie della Società costruttrice. Mengoni, diviso fra Milano, Bologna e altre città per portare a termine gli incarichi ricevuti, nel 1877 si fermò a Milano per completare la Galleria Vittorio Emanuele II, un progetto faraonico con una grandiosa galleria che univa la piazza Duomo con quella della Scala. La solenne inaugurazione della Galleria era fissata per il 31 dicembre 1877: i lavori terminarono il giorno prima. (segue)

Marco Poli