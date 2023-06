Bologna com’era: Mengoni tra le Due Torri e Milano

Quando la Cassa di Risparmio affidò a Giuseppe Mengoni il progetto della nuova sede in via Farini, l’architetto aveva già dato buone prove guidando i lavori per la creazione della piazza di Porta Saragozza e per la sua ricostruzione. Ebbe incarichi a Cesena, Modena, Firenze, Piacenza, mentre il sindaco di Roma gli chiese un progetto di piano regolatore (non attuato). Mentre era impegnato a seguire la costruzione del palazzo della Cassa di Risparmio (1868-73), lavorava in parallelo per la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano la cui prima pietra fu posta il 7 marzo 1865. Mengoni fu innovativo e coraggioso in entrambi i lavori: a Bologna la monumentale sede della Cassa (foto) poco aveva a che fare col contesto medievale nel quale è immersa, ma piuttosto guardava alle moderne città europee. (segue)

Marco Poli