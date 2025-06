Bologna com’era: Monte di pietà, tra ladri e dipendenti infedeli

Le banche sono state oggetto di rapine, assalti e furti anche nei secoli scorsi. A Bologna, dal 1473, l’unica banca esistente era il Monte di pietà di Bologna (foto) che operava soprattutto tramite prestiti su pegno. I reati compiuti a danno dei Monti erano di due tipi: i furti commessi da malfattori e gli ammanchi causati da dipendenti infedeli. La grande differenza con analoghi reati dei nostri tempi è sostanzialmente una: oggi i colpevoli di questi atti scontano la pena cui sono condannati in carcere per alcuni anni, mentre dal Cinquecento i colpevoli di reati contro i Monti di pietà erano condannati a morte senza appello. Fra l’altro i Monti, essendo stati dichiarati ’sacri’, al reato di furto si aggiungeva quello di sacrilegio. I primi condannati a morte, il 17 agosto 1560, per furti al Monte furono i fratelli ravennati Andrea e Cristoforo. Il 18 dicembre 1564… (segue)

Marco Poli