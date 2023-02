Bologna com’era: nasce qui il film ’Camicie rosse’

Il film ’Camicie rosse’ (foto) fu prodotto nel 1952 e raccontava la storia dell’odissea di Giuseppe Garibaldi con i suoi uomini in fuga da Roma verso l’Adriatico. Anita, rimasta a Roma in dolce attesa, decide di seguire Garibaldi, si ammala gravemente e muore nei pressi di Ravenna. Il film – una coproduzione italo-francese – ricco di atmosfere patriottiche era interpretato da grandi attori a partire da Anna Magnani e Raf Vallone, mentre la regia fu di Goffedo Alessandrini e di Franco Rosi. Ritenuto un film nazional-popolare, ebbe comunque un buon successo anche perché fu spesso proiettato alle scolaresche delle elementari e medie come supporto didattico. E Bologna che c’entra con questo film? Ebbene il soggetto del film fu di Enzo Biagi (all’epoca giornalista del ’Carlino’) e di Renzo Renzi, critico cinematografico; entrambi fecero parte anche degli sceneggiatori.

Marco Poli