Bologna com’era: nel 1887 apre il Cafè Chantant in Sala Borsa

La ’Belle époque’ durante i suoi circa 50 anni di vita (1870-1915) ebbe due figli: il Café Chantant e l’Art Nouveau, cioè il Liberty. Mentre in Francia aprivano i locali delle ’Folies Bergère’ in rue Richer 32, con le ballerine del can can e con le chanteuses immortalate da Toulouse-Lautrec (foto) e da Edourd Manet, in Italia il vero protagonista fu il caffè intorno al quale si pensò di allestire uno spettacolo: esemplari furono a Napoli il Gambrinus e il Salone Margherita. Bologna non fu da meno e anzi anticipò al 1887 il suo Cafè Chantant (anche se poco caffè e molto chantant) ma non in un caffè bensì nella nuova Sala Borsa. Il pubblico accorse numeroso e ciò suscitò le proteste degli operatori economici che dissero che la Sala Borsa "sta per diventare un Cafè Chantant con belle donnine". Infatti andavano in scena artisti provenienti da ogni parte d’Italia. (segue)

Marco Poli