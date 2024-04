Bologna com’era: nel Seicento l’arrivo del tabacco da fiuto

Anche l’utilizzo del tabacco aveva risvolti classisti: i nobili lo fiutavano, i ceti meno abbienti lo fumavano. Il tabacco da fiuto ebbe la sua stagione d’oro a partire dal Seicento nonostante la scomunica di Urbano VIII, il fiorentino Maffeo Barberini, Papa dal 1623 al 1644 o le sanzioni fisiche stabilite da Michele, Zar di Russia. Di contro il re di Francia Luigi XIII era un consumatore di tabacco da fiuto come poi lo furono altri personaggi da Napoleone a papa Benedetto XIII fino al Santo padre Pio. Come si usa il tabacco da fiuto? Se ne prende una piccola quantità dalla tabacchiera (foto), la si colloca sul dorso della mano e la si aspira prima con una narice poi con l’altra. Poi lo si espelle soffiandosi il naso. Questa pratica è chiamata anche "sniffare" da "snuff" che in inglese significa tabacco da fiuto. E a Bologna circolava il tabacco da fiuto? (segue)

Marco Poli