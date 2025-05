Bologna com’era: Palazzo. Alberani, gioiello Liberty

Oltre alla palazzina Majani in via Indipendenza e a casa Barilli in via Rizzoli, che oggi ospita Apple, vi è un altro immobile in stile Liberty: si tratta di Palazzo Alberani (foto) in via Farini angolo via Castiglione. Un cartiglio scolpito nella parte alta del palazzo, opera di Alfonso Borghesani come le numerose altre decorazioni a rilievo, contiene la data di costruzione del palazzo, il 1909. I progettisti furono Ettore Lambertini e Paolo Graziani ai quali vanno attribuite numerose palazzine private sorte sui viali di circonvallazione. Questo palazzo fu voluto dal farmacista Alberani, titolare di un’importante azienda chimico farmaceutica, come prestigiosa abitazione e come sede della sua farmacia che ancora oggi è attiva. Spiccano sulla facciata i due balconi, mentre sopra all’insegna della farmacia vi è un bassorilievo che raffigura una donna, simbolo della Scienza.

Marco Poli