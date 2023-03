Bologna com’era: perché c’era via Fregatette?

Una delle più famose e curiose denominazioni di strade bolognesi riguarda una via che non esiste: via Fregatette. Nei secoli passati ben quattro viuzze avevano questo nome attribuito dal popolo e non dal Comune. Queste vie avevano una caratteristica comune: erano molto strette. Ciò porta a ritenere che il nome derivasse dal contatto fisico fra persone che transitavano in senso opposto. Qualcuno spiegò, invece, che il nome era dovuto alla presenza di postriboli. Vediamo le quattro vie: la più nota e che conserva l’antica lapide è via del Fossato (foto), poi c’era via Monticelli e un vicolo oggi chiuso da portoni fra via Schiavonia e via S. Giorgio. Il quarto, non più esistente, era un vicolo che univa via De’ Chari con piazza S. Giovanni in Monte. Infine, una spiegazione pudica dell’origine del nome è quella secondo cui erano i ’tetti’ delle abitazioni a ’sfregare’ fra loro.

Marco Poli