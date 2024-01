Bologna com’era: Pietro Vecchi e la prima idea di ’giornale radio’

Quando a Bologna non si pubblicava alcuna gazzetta a stampa, il 16 ottobre 1596 al Senato giunse un "memoriale" presentato da tale Pietro Vecchi nel quale si chiedeva una concessione decennale per poter avviare un servizio di pubblica lettura degli "avvisi" (cioè delle notizie) provenienti da Venezia e da Roma (foto), convinto che molte persone fossero interessate. Per attuare questo "honesto desiderio", lui avrebbe affittato un locale, avrebbe pagato i messaggeri e avrebbe fatto leggere in anteprima le notizie al Gonfaloniere. Ogni persona che usufruiva del servizio doveva pagare un bolognino, lui si impegnava a ripetere la lettura. Chiese al Senato di non concedere altre autorizzazioni simili. Pare che il progetto non sia andato in porto: ma l’idea di Pietro Vecchi di dar vita ad una sorta di "giornale radio" fu davvero originale.

Marco Poli