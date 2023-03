Bologna com’era: pile usate, la prima raccolta differenziata

L’idea della raccolta differenziata di rifiuti nocivi prese corpo pochi mesi dopo la mia nomina ad assessore all’Ambiente e Energia (18-10-1986). Per renderla operativa chiesi la collaborazione di Amiu, l’azienda municipalizzata che si occupava dei rifiuti, presieduta da Mauro Formaglini, persona capace e sensibile. Tutto iniziò a fine 1986 quando fu decisa la raccolta delle pile scariche (foto). Ogni anno si consumavano a Bologna 160 tonnellate di pile che contengono 90 chili di mercurio, un pericoloso inquinante. In accordo con Amiu furono inviate 1.770 lettere a commercianti e artigiani per chiedere il permesso di collocare presso di loro contenitori dove eliminare le pile scariche. Le risposte furono per lo più positive. Obiettivo minimo era raccogliere il 20 per cento delle pile usate. (segue)

Marco Poli