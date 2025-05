Bologna com’era: Pompeo Dolfi, il sacerdote erudito di S. Petronio

La ’Cronologia delle famiglie nobili di Bologna’ (foto) è un’opera di grande utilità per coloro che si occupano della storia di Bologna. L’autore è Pompeo Scipione Dolfi, nato nel 1627 da famiglia nobile. Della sua vita si conosce poco: si sa che all’età di 22 anni sposò Maria Violante Magnani dalla quale ebbe 14 figli, 9 maschi e 5 femmine. Dopo la morte della moglie avvenuta nel 1687, Dolfi decise di farsi sacerdote. Divenne poi canonico della basilica di San Petronio. Morì nel 1709 e fu sepolto in San Petronio. Il libro che gli dato fama contiene, in ordine alfabetico, la genealogia delle più importanti famiglie bolognesi con i loro stemmi. Ha lasciato anche un’integrazione inedita alla sua opera. Nel 1952 il Comune di Bologna decise di intitolare una via della città a Pompeo Scipione Dolfi: si trova nel Quartiere Porto e unisce piazza VII Novembre 1944 a via Graziano.

Marco Poli