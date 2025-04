Bologna com’era: Porta D’Azeglio, una delle più antiche della città

La Porta del Pratello fu murata come si può constatare osservando le evidenti tracce dell’arco murato visibili dalla parte del viale. Porta Sant’Isaia fu abbattuta fra luglio e settembre 1903. Nel maggio 1903, fu abbattuta Porta San Mamolo (oggi D’Azeglio, foto), una delle più antiche Porte di Bologna. Nel 1360, da quella Porta entrò il cardinale Egidio Albornoz, il fondatore del Collegio di Spagna. Dopo la realizzazione del viale di circonvallazione, la Porta si trovò al centro di un ampio spazio circostante, dove, nel 1877, fu costruito un grande teatro in legno, il ’Politeama D’Azeglio’. Quattro anni dopo, un incendio lo distrusse, ma fu ricostruito per poi chiudere definitivamente nel 1909. Durante la sua attività, il teatro presentò vari tipi di spettacoli: operette, circo, commedie e balletti. Nel 1899 riscosse un grande successo Fregoli. (segue)

Marco Poli