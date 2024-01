Bologna com’era: quando ancora si metteva la freccia per girare

Circa 80 anni fa per cambiare direzione bisognava mettere la freccia: dal fianco dell’auto appariva una bacchetta di metallo lunga circa 20 cm. (foto) azionata dal conducente. Per ciclisti e motociclisti era previsto che essi dovessero sporgere il braccio verso la direzione prescelta. Poi le bacchette furono sostituite da piccole lampadine che lampeggianti. Negli anni ’50 con l’impatto delle utilitarie il Comune pensò fosse necessario insegnare agli automobilisti - ma anche ai ciclisti - le norme di comportamento compresi i cambi di direzione: una vettura con vigili urbani munita di megafono dava le necessarie indicazioni posizionandosi in particolare agli incroci di via Rizzoli con le vie Castiglione e Indipendenza. Gli indicatori luminosi e intermittenti ora sono "di serie", ma si continua a dire "metti la freccia"! Nemmeno fossimo Robin Hood!

Marco Poli