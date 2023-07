Bologna com’era: quando muore un pensionato

Sicuramente ci è capitato di leggere la notizia di una truffa all’INPS: quella di non denunciare la morte di un pensionato in modo che qualche parente potesse continuare a incassare la pensione del defunto. Questo tipo di truffa ha radici secolari: il 16 febbraio 1816 l’Arcivescovo di Bologna, cardinale Carlo Oppizzoni (foto), inviò una circolare ai Parroci per invitarli a segnalare con tempestività la morte di un pensionato affinché l’amministrazione potesse interrompere i pagamenti. Spesso, non avendo notizia dei decessi, si continuavano a pagare pensioni a persone non più in vita con "grave detrimento per l’Erario Pubblico". La questione – scrisse il cardinale- "è di somma premura, richiede diligenza e sollecita esecuzione" per non arrecare danni economici all’Amministrazione pubblica. (segue)

Marco Poli