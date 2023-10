Bologna com’era: quel libro sulla statua di Galvani

Quello di Luigi Galvani fu definito dalla stampa locale il primo monumento civile di Bologna. Galvani vestito secondo la moda settecentesca osserva le reazioni della rana agli stimoli trasmessi. L’ironia bolognese per dire che una cosa non avverrà mai inventò il detto: "Quando Galvani girerà la pagina". L’inaugurazione avvenne il 9 novembre 1879 davanti a un folto pubblico, al suono della banda municipale e con i rintocchi della campana dell’Asinelli. Nel 1932 il trolley di un tram staccatosi dal filo amputò quattro dita alla statua che fu poi restaurata. Dopo la costruzione della grandiosa sede della Cassa di Risparmio e in attesa della realizzazione del Palazzo delle Poste, il Comune autorizzò il progetto di Ernesto Balbo Bertone di Sambuy, autore dei Giardini Margherita, per dar vita a una nuova piazza: a tal fine consentì l’abbattimento del piccolo borgo esistente. (segue)

Marco Poli